В «Мерседесе» показали, как Льюис Хэмилтон проводил обкатку нового болида команды. Видео

Вчера, 18 февраля, британский пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон испытал новый болид немецкой команды на автодроме в Сильверстоуне. Сегодня пресс-служба гоночного коллектива поделилась видеозаписью с этого мероприятия.

Видео можно посмотреть на официальном канале команды Формулы-1 «Мерседеса» в YouTube.

Напомним, «Мерседес» выиграл Кубок конструкторов по итогам сезона-2021. Боевыми пилотами команды в новом сезоне будут британцы Льюис Хэмилтон и Джордж Расселл. В прошлом сезона напарником Льюиса был финн Валттери Боттас. В новом сезоне он будет выступать за команду «Альфа Ромео».



Расписание оставшихся презентаций перед сезоном-2022:



21 февраля — «Альпин», 20:30 мск.

27 февраля — «Альфа Ромео», 10:00 мск.