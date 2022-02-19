Матч-центр Новости Видео Герои сборной на ОИ-22 Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров За Красную машину! Футбольный менеджер
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

В «Мерседесе» показали, как Льюис Хэмилтон проводил обкатку нового болида команды. Видео

В «Мерседесе» показали, как Льюис Хэмилтон проводил обкатку нового болида команды. Видео
Комментарии

Вчера, 18 февраля, британский пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон испытал новый болид немецкой команды на автодроме в Сильверстоуне. Сегодня пресс-служба гоночного коллектива поделилась видеозаписью с этого мероприятия.

Видео можно посмотреть на официальном канале команды Формулы-1 «Мерседеса» в YouTube.

Напомним, «Мерседес» выиграл Кубок конструкторов по итогам сезона-2021. Боевыми пилотами команды в новом сезоне будут британцы Льюис Хэмилтон и Джордж Расселл. В прошлом сезона напарником Льюиса был финн Валттери Боттас. В новом сезоне он будет выступать за команду «Альфа Ромео».

Расписание оставшихся презентаций перед сезоном-2022:

21 февраля — «Альпин», 20:30 мск.
27 февраля — «Альфа Ромео», 10:00 мск.

Новость по теме
Хэмилтон высказался о Ферстаппене в контексте скандального Гран-при Абу-Даби
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022