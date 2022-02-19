В «Мерседесе» показали, как Льюис Хэмилтон проводил обкатку нового болида команды. Видео
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Вчера, 18 февраля, британский пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон испытал новый болид немецкой команды на автодроме в Сильверстоуне. Сегодня пресс-служба гоночного коллектива поделилась видеозаписью с этого мероприятия.
Видео можно посмотреть на официальном канале команды Формулы-1 «Мерседеса» в YouTube.
Напомним, «Мерседес» выиграл Кубок конструкторов по итогам сезона-2021. Боевыми пилотами команды в новом сезоне будут британцы Льюис Хэмилтон и Джордж Расселл. В прошлом сезона напарником Льюиса был финн Валттери Боттас. В новом сезоне он будет выступать за команду «Альфа Ромео».
Расписание оставшихся презентаций перед сезоном-2022:
21 февраля — «Альпин», 20:30 мск.
27 февраля — «Альфа Ромео», 10:00 мск.
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