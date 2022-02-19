В ФИА отреагировали на заявку Майкла Андретти на участие новой команды в Формуле-1

Международная автомобильная федерация (ФИА) в данный момент не готова одобрить заявку, поданную в организацию чемпионом серии CART и экс-пилотом Формулы-1 Майклом Андретти. Об этом рассказал представитель ФИА. Ранее стало известно, что Андретти собирается выставить новую команду в чемпионате Формулы-1 в 2024 году.
«ФИА в настоящее время не имеет возможности рассматривать какие-либо заявки, полученные от потенциальных команд-новичков на участие в чемпионате Формулы-1», — приводит слова представителя ФИА The Race.
В последний раз новая команда присоединялась к «Королевским гонкам» в 2016 году. После длительного процесса оценки, который включал в себя, помимо прочего, финансовую надёжность и технические возможности гоночного коллектива, список участников Формулы-1 пополнил «Хаас».
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