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Хэмилтон — о словах про «умершие» шины: так можно запутать свою команду, грань очень тонка

Хэмилтон — о словах про «умершие» шины: так можно запутать свою команду, грань очень тонка
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Пилот «Мерседеса», семикратный чемпион мира Льюис Хэмилтон высказался о своей легендарной фразе, адресованной гоночному инженеру Питеру Боннингтону — «Мои шины умерли».

«Худшее, что может произойти — ты запутаешь свою команду, так что нужно быть осторожным. В какие-то моменты всё складывалось в нашу пользу, но грань максимально тонка. Все команды слушают переговоры друг друга, чтобы понять, когда гонщики заедут на пит-стоп. И обычно меня зовут в боксы как можно позже, в предпоследнем или последнем повороте, чтобы соперники не успели отреагировать. Это мелкие хитрости, мне очень это нравится», — сказал Хэмилтон в интервью, опубликованном на YouTube-канале CrowdStrike.

Хэмилтон славится своим умением запутывать соперников ложной информацией о состоянии шин.

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