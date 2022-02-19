Матч-центр Новости Видео Герои сборной на ОИ-22 Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров За Красную машину! Футбольный менеджер
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Джо Сейвуд: «ДАМС» рассчитывает на будущее в Формуле-1

Джо Сейвуд: «ДАМС» рассчитывает на будущее в Формуле-1
Комментарии

Известный журналист Джо Сейвуд поделился мыслями о перспективах команд «ДАМС» и «Андретти» в Формуле-1.

«Я не думаю, что «Андретти» — единственная команда, которая рассчитывает на будущее в Формуле-1. Продажа «ДАМС» Шарлю Пику открывает новые возможности, причём не в последнюю очередь из-за близости семьи Пика к «Рено». Это только моё ощущение. Пик — это ещё один бывший гонщик Формулы-1, который хочет проявить себя.

За последние несколько лет стало очевидно, что Майкл Андретти хочет прийти в Формулу-1. В 2018 году он претендовал на «Форс-Индию», в прошлом году пытался купить «Заубер». Сейчас он решил действовать в одиночку. Это огромный вызов, и не только из-за денег.

Чтобы построить сильную команду, нужно вкладывать большие деньги, успех не придёт сразу. Можно было бы задуматься о покупке команды, но это почти невозможно — цены на команды начинаются от $ 500 млн. Но у «Андретти» есть и преимущества. «Альпин» ищет клиентов и окажет помощь, если увидит в этом смысл. Есть и вероятность прихода новых мотористов. «Андретти» — команда из США, а там Формула-1 переживает настоящий бум. Большие спонсоры приглядываются к чемпионату. У Андретти есть сторонники и талантливый пилот, Колтон Херта. Посмотрим, что получится. Главное — убедить ФИА, что у команды есть всё необходимое для участия в Формуле-1», — написал Сейвуд в своём блоге.

Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022