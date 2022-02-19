Джо Сейвуд: «ДАМС» рассчитывает на будущее в Формуле-1

Известный журналист Джо Сейвуд поделился мыслями о перспективах команд «ДАМС» и «Андретти» в Формуле-1.
«Я не думаю, что «Андретти» — единственная команда, которая рассчитывает на будущее в Формуле-1. Продажа «ДАМС» Шарлю Пику открывает новые возможности, причём не в последнюю очередь из-за близости семьи Пика к «Рено». Это только моё ощущение. Пик — это ещё один бывший гонщик Формулы-1, который хочет проявить себя.
За последние несколько лет стало очевидно, что Майкл Андретти хочет прийти в Формулу-1. В 2018 году он претендовал на «Форс-Индию», в прошлом году пытался купить «Заубер». Сейчас он решил действовать в одиночку. Это огромный вызов, и не только из-за денег.
Чтобы построить сильную команду, нужно вкладывать большие деньги, успех не придёт сразу. Можно было бы задуматься о покупке команды, но это почти невозможно — цены на команды начинаются от $ 500 млн. Но у «Андретти» есть и преимущества. «Альпин» ищет клиентов и окажет помощь, если увидит в этом смысл. Есть и вероятность прихода новых мотористов. «Андретти» — команда из США, а там Формула-1 переживает настоящий бум. Большие спонсоры приглядываются к чемпионату. У Андретти есть сторонники и талантливый пилот, Колтон Херта. Посмотрим, что получится. Главное — убедить ФИА, что у команды есть всё необходимое для участия в Формуле-1», — написал Сейвуд в своём блоге.
- 19 февраля 2022
-
18:44
-
18:03
-
17:00
-
16:27
-
15:11
-
14:07
-
13:21
-
12:13
-
11:27
-
10:26
-
09:48
-
00:52
- 18 февраля 2022
-
23:57
-
23:20
-
22:02
-
20:48
-
20:20
-
18:57
-
17:16
-
16:44
-
16:05
-
15:34
-
14:59
-
14:17
-
13:53
-
13:39
-
13:38
-
13:06
-
12:32
-
12:22
-
11:25
-
10:35
-
09:50
-
00:59
- 17 февраля 2022
-
22:49