Албон: я лучше стал понимать, как становятся пилотами топ-уровня

Новобранец «Уильямса» Александер Албон рассказал, чем ему помог год за пределами Формулы-1.



«Есть ощущение, что за пропущенный сезон я получил более глобальный взгляд на вещи. Посмотрев на общую картину, лучше стал понимать, как становятся пилотами топ-уровня. Иногда тебя полностью захватывает гоночный уик-энд, ты атакуешь и видишь лишь то, что происходит на трассе.



В прошлом году же всё было по-другому. Я помогал развивать машину, наблюдал за работой команды и старался как можно лучше выполнять свою роль тест-пилота. Думаю, это огромный опыт. Очень многое узнал о том, как функционирует команда Формулы-1… Конечно, я смогу использовать свой опыт в «Уильямсе». В то же время я думал, как мне добиться прогресса. Дело не в чём-то одном, есть множество аспектов, над которыми я буду работать в этом году», — приводит слова Албона Motorsport.