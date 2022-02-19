Албон и Шумахер показали дизайны шлемов на сезон-2022

Немецкий гонщик «Хааса» Мик Шумахер показал шлем, в котором он будет выступать в сезоне-2022. Фотографии были опубликованы в «инстаграме» американской команды.
Если у вас не отображаются фотографии, то их можно посмотреть в «инстаграме» команды «Хаас».
На шлеме Мика можно заметить голубые вставки, которых не было в прошлом сезоне.
Ещё одним пилотом, показавшим свой новый дизайн шлема, стал Александер Албон, возвращающийся в Формулу-1 в составе команды «Уильямс». Несмотря на смену коллектива, на шлеме Албона по-прежнему присутствуют логотипы «Ред Булл».
Если у вас не отображаются фотографии, то их можно посмотреть в «инстаграме» Александера Албона.
Напомним, первые предсезонные тесты состоятся в Барселоне с 23 по 25 февраля. Тесты пройдут в закрытом формате.
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