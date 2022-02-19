Матч-центр Новости Видео Герои сборной на ОИ-22 Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров За Красную машину! Футбольный менеджер
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Албон и Шумахер показали дизайны шлемов на сезон-2022

Албон и Шумахер показали дизайны шлемов на сезон-2022
Комментарии

Немецкий гонщик «Хааса» Мик Шумахер показал шлем, в котором он будет выступать в сезоне-2022. Фотографии были опубликованы в «инстаграме» американской команды.

Если у вас не отображаются фотографии, то их можно посмотреть в «инстаграме» команды «Хаас».

На шлеме Мика можно заметить голубые вставки, которых не было в прошлом сезоне.

Ещё одним пилотом, показавшим свой новый дизайн шлема, стал Александер Албон, возвращающийся в Формулу-1 в составе команды «Уильямс». Несмотря на смену коллектива, на шлеме Албона по-прежнему присутствуют логотипы «Ред Булл».

Если у вас не отображаются фотографии, то их можно посмотреть в «инстаграме» Александера Албона.

Напомним, первые предсезонные тесты состоятся в Барселоне с 23 по 25 февраля. Тесты пройдут в закрытом формате.

Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022