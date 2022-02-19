Расселл: нам с Хэмилтоном нельзя сосредотачиваться на борьбе друг с другом

Новобранец «Мерседеса» Джордж Расселл высказался о возможности бросить вызов своему напарнику Льюису Хэмилтону.



«Если честно, то я даже не думал о возможности выиграть титул и бросить вызов Льюису. Моя задача — работать на благо команды, развивать машину, чтобы мы могли бороться на протяжении следующих нескольких лет. Мы видели презентации и знаем, как усердно работали другие команды. Стоит понимать, что с изменениями в правилах все будут начинать с нуля. Поэтому мы с Льюисом должны работать сообща. Нам нельзя сосредотачиваться на борьбе друг с другом. Мы надеемся, что «Мерседес» по-прежнему будет самой быстрой машиной в пелотоне, но нет никаких гарантий. Нельзя быть слишком наивными», — приводит слова Расселла официальный сайт Формулы-1.