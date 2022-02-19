Тото Вольф: люди говорят, что мы выиграем титул, а я даже не знаю, сможем ли мы побороться

Руководитель «Мерседеса» Тото Вольф поделился мыслями насчёт предстоящего сезона Формулы-1.



«Новый сезон полон возможностей и рисков, это две стороны одной медали. Сейчас многое стоит на кону, поэтому мы и любим этот вид спорта. Сейчас в первую очередь мы надеемся, что наша новая машина конкурентоспособна. Люди говорят, что мы почти наверняка выиграем ещё один титул, а я даже не знаю, сможем ли мы за него побороться. Но я точно знаю, что эта команда всегда умела выкручиваться из самых безвыходных ситуаций, даже если обстоятельства были крайне сложными.



Мы сделаем всё, чтобы быть такими же конкурентоспособными, как и раньше. Я надеюсь, что машина будет быстрой, а Льюис и Джордж останутся ей довольны», — приводит слова Тото Вольфа Speedweek.