Ральф Шумахер: Расселл способен побеждать Хэмилтона с самого начала

Бывший гонщик Формулы-1 Ральф Шумахер высказался о потенциальном внутрикомандном противостоянии в команде «Мерседес».
«Интересно, как аккуратно Льюис Хэмилтон и Джордж Расселл высказываются друг о друге. Расселл очень осторожен в своих заявлениях. Он подчёркивает, что очень хочет многому научиться у Льюиса. Когда Расселл заменил Льюиса в Бахрейне в 2020 году, тон был иным. Но я уверен, что внутри команды всё иначе, я считаю, что он способен побеждать Льюиса с самого начала.
У «Мерседеса» отличный состав. Журналисты всегда поддерживали перемены, я не до конца понимаю, зачем нужно было так долго работать с Валттери Боттасом. Я считаю Джорджа Расселла выдающимся талантом. Стоит помнить, что Льюису уже 37 лет. «Мерседесу» однозначно приходится думать о будущем», — приводит слова Шумахера Speedweek.
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