Экс-пилот Формулы-1: Маси неплохо выполнял свою работу. Так зачем же было его убирать?

Бывший гонщик Формулы-1, ныне эксперт Марк Зурер поделился мыслями о ситуации вокруг бывшего гоночного директора Формулы-1 Майкла Маси. По мнению ЗурераЮ Международная автомобильная федерация (ФИА) должна была оказать поддержку Майклу, а вместо этого поддалась давлению извне.
«Я думаю, что решение ФИА избавиться от Маси стало следствием чрезмерной реакции организации на всю эту ситуацию. Ведь в целом за весь сезон, да и за последние годы он неплохо выполнял свою работу. Думаю, ФИА нужно было что-то иное, чтобы быть в состоянии не поддаваться давлению, оказываемому на гоночного директора, но вот менять его было не обязательно.
Ведь многие решения принимаются под давлением, да ещё в ситуации, когда те или иные менеджеры команд пытаются что-то донести до тебя и повлиять на ситуацию. Так зачем же было убирать Маси? Это произошло из-за давления извне, а не потому, что он плохо поработал. Да, он принял несколько неудачных решений, но его работу нельзя назвать плохой», — приводит слова Зурера Formula1News.co.uk.
- 20 февраля 2022
-
11:10
-
10:43
-
09:57
-
00:53
- 19 февраля 2022
-
23:57
-
22:47
-
21:55
-
20:59
-
19:44
-
18:44
-
18:03
-
17:00
-
16:27
-
15:11
-
14:07
-
13:21
-
12:13
-
11:27
-
10:26
-
09:48
-
00:52
- 18 февраля 2022
-
23:57
-
23:20
-
22:02
-
20:48
-
20:20
-
18:57
-
17:16
-
16:44
-
16:05
-
15:34
-
14:59
-
14:17
-
13:53
-
13:39