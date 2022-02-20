Экс-пилот Формулы-1: Маси неплохо выполнял свою работу. Так зачем же было его убирать?

Бывший гонщик Формулы-1, ныне эксперт Марк Зурер поделился мыслями о ситуации вокруг бывшего гоночного директора Формулы-1 Майкла Маси. По мнению ЗурераЮ Международная автомобильная федерация (ФИА) должна была оказать поддержку Майклу, а вместо этого поддалась давлению извне.



«Я думаю, что решение ФИА избавиться от Маси стало следствием чрезмерной реакции организации на всю эту ситуацию. Ведь в целом за весь сезон, да и за последние годы он неплохо выполнял свою работу. Думаю, ФИА нужно было что-то иное, чтобы быть в состоянии не поддаваться давлению, оказываемому на гоночного директора, но вот менять его было не обязательно.

Ведь многие решения принимаются под давлением, да ещё в ситуации, когда те или иные менеджеры команд пытаются что-то донести до тебя и повлиять на ситуацию. Так зачем же было убирать Маси? Это произошло из-за давления извне, а не потому, что он плохо поработал. Да, он принял несколько неудачных решений, но его работу нельзя назвать плохой», — приводит слова Зурера Formula1News.co.uk.