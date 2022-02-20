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Вольф рассказал, зависело ли решение Хэмилтона не уходить из Формулы-1 от увольнения Маси

Вольф рассказал, зависело ли решение Хэмилтона не уходить из Формулы-1 от увольнения Маси
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Руководитель «Мерседеса» Тото Вольф ответил на вопрос, было ли решение 37-летнего гонщика команды Льюиса Хэмилтона не уходить из Формулы-1 связано с отстранением Майкла Маси с поста гоночного директора ФИА. По окончании скандальной гонки Грани-при Абу-Даби минувшего сезона в прессе не раз сообщалось, что Хэмилтон может покинуть «Королевские гонки» из-за недовольства действиями Маси, принятыми специалистом в Абу-Даби.

«Нет, абсолютно нет. Я думаю, что Льюис сам должен был решить, как справиться со всем этим. То же самое касалось и команды — все вместе мы должны были продолжить наше движение вперёд. Но всё это уже в прошлом, и конечно, это не было никаким условием», — приводит слова Вольфа Formula1News.co.uk.

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