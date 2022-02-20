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Расселл: Хэмилтон знает, что делать, чтобы стать чемпионом мира

Расселл: Хэмилтон знает, что делать, чтобы стать чемпионом мира
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Пилот «Мерседеса» Джордж Расселл комплиментарно высказался о своём товарище по команде, семикратном чемпионе Формулы-1 Льюиса Хэмилтоне.

«Льюис — боец, который ставит в приоритет стать лучшей версией самого себя. Это он и планирует сделать, когда выйдет на трассу в Бахрейне на первую гонку сезона. Он знает, что делать, чтобы стать чемпионом мира. Знает, как правильно провести предсезонку, чтобы наилучшим образом подготовиться к этой первой гонке.

Меня всегда поражало, как кто-то настолько талантливый и успешный не останавливается и продолжает стремиться к большему. Это невероятно вдохновляет и мотивирует меня на то, чтобы попытаться достичь тех же высот, которых достиг и он. И как же здорово, что теперь у меня есть возможность поучиться у него и посмотреть на его подход к делу. Я думаю, что у нас сложатся действительно хорошие отношения, и мы сможем работать сообща, чтобы продвигать команду вперёд», — приводит слова Расселла BBC.

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