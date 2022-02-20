Расселл: Хэмилтон знает, что делать, чтобы стать чемпионом мира

Пилот «Мерседеса» Джордж Расселл комплиментарно высказался о своём товарище по команде, семикратном чемпионе Формулы-1 Льюиса Хэмилтоне.
«Льюис — боец, который ставит в приоритет стать лучшей версией самого себя. Это он и планирует сделать, когда выйдет на трассу в Бахрейне на первую гонку сезона. Он знает, что делать, чтобы стать чемпионом мира. Знает, как правильно провести предсезонку, чтобы наилучшим образом подготовиться к этой первой гонке.
Меня всегда поражало, как кто-то настолько талантливый и успешный не останавливается и продолжает стремиться к большему. Это невероятно вдохновляет и мотивирует меня на то, чтобы попытаться достичь тех же высот, которых достиг и он. И как же здорово, что теперь у меня есть возможность поучиться у него и посмотреть на его подход к делу. Я думаю, что у нас сложатся действительно хорошие отношения, и мы сможем работать сообща, чтобы продвигать команду вперёд», — приводит слова Расселла BBC.
- 20 февраля 2022
-
12:52
-
12:05
-
11:10
-
10:43
-
09:57
-
00:53
- 19 февраля 2022
-
23:57
-
22:47
-
21:55
-
20:59
-
19:44
-
18:44
-
18:03
-
17:00
-
16:27
-
15:11
-
14:07
-
13:21
-
12:13
-
11:27
-
10:26
-
09:48
-
00:52
- 18 февраля 2022
-
23:57
-
23:20
-
22:02
-
20:48
-
20:20
-
18:57
-
17:16
-
16:44
-
16:05
-
15:34
-
14:59
-
14:17