Команды Формулы-1 будут обязаны раскрывать свои технические новинки во время Гран-при

Международная автомобильная федерация (ФИА) приняла решение внести ряд изменений в спортивный регламент чемпионата. Как сообщает The Race, помимо прочего, отныне команды Формулы-1 будут обязаны до старта гоночного уик-энда подавать заявку с указанием базовой спецификации своих болидов. Она будет содержать наименование и краткое описание основных аэродинамических компонентов и кузовных панелей.
Отмечается, что команды должны будут отправлять документы в ФИА в четверг вечером. В пятницу утром, не позже чем за 90 минут до старта первой тренировки, будет проходить сама демонстрация, занимающая один час. Команды обязаны выкатить оба болида на пит-лейн.
Вторая часть процедуры состоится через 30 минут после завершения квалификации. Здесь гоночным коллективам нужно будет демонстрировать только по одному авто. Кроме того, участвующих в ней команд будет всего пять, и выбраны они будут руководителем гонки.
Исключения для участия в этом показе будут разрешены с предварительного письменного разрешения гоночного директора.
- 20 февраля 2022
-
14:39
-
13:45
-
12:52
-
12:05
-
11:10
-
10:43
-
09:57
-
00:53
- 19 февраля 2022
-
23:57
-
22:47
-
21:55
-
20:59
-
19:44
-
18:44
-
18:03
-
17:00
-
16:27
-
15:11
-
14:07
-
13:21
-
12:13
-
11:27
-
10:26
-
09:48
-
00:52
- 18 февраля 2022
-
23:57
-
23:20
-
22:02
-
20:48
-
20:20
-
18:57
-
17:16
-
16:44
-
16:05
-
15:34