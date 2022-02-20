Команды Формулы-1 будут обязаны раскрывать свои технические новинки во время Гран-при

Международная автомобильная федерация (ФИА) приняла решение внести ряд изменений в спортивный регламент чемпионата. Как сообщает The Race, помимо прочего, отныне команды Формулы-1 будут обязаны до старта гоночного уик-энда подавать заявку с указанием базовой спецификации своих болидов. Она будет содержать наименование и краткое описание основных аэродинамических компонентов и кузовных панелей.



Отмечается, что команды должны будут отправлять документы в ФИА в четверг вечером. В пятницу утром, не позже чем за 90 минут до старта первой тренировки, будет проходить сама демонстрация, занимающая один час. Команды обязаны выкатить оба болида на пит-лейн.



Вторая часть процедуры состоится через 30 минут после завершения квалификации. Здесь гоночным коллективам нужно будет демонстрировать только по одному авто. Кроме того, участвующих в ней команд будет всего пять, и выбраны они будут руководителем гонки.



Исключения для участия в этом показе будут разрешены с предварительного письменного разрешения гоночного директора.

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