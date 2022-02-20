На знаменитой трассе Формулы-1 образовалась большая дыра. Фото

Непосредственно в ходе заездов одной из кузовных серий на знаменитой трассе «Интерлагос» в Сан-Паулу (Бразилия) образовалась дыра большого размера. Соответствующие фото и видео были размещены на странице Revista Curva3 в «Инстаграме».



Сообщается, что диаметр дыры составляет один метр. Причиной её образования стало разрушение водостока, который проходит как раз под трассой. В качестве превентивной мере на её месте будет засыпан гравий. Полноценный ремонт будет произведён только в марте, когда автодром закроют на некоторое время.

Фото и видео можно посмотреть на странице Revista Curva3 в «Инстаграме».

На трассе «Интерлагос» проходит Гран-при Бразилии. В нынешнем сезоне «Королевских гонок» Гран-при Бразилии запланирован на 13 ноября. Гонка должна будет начаться в 21:00 мск.