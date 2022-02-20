Леклер: было жаль проиграть Сайнсу в прошлом сезоне, но это уже усвоенный урок

Пилот «Феррари» Шарль Леклер дал комментарий по поводу соперничества с товарищем по команде Карлосом Сайнсом.

«Мы это обсуждали и мы будем свободно бороться друг с другом на трассе – очевидно, действуя при этом в интересах команды. Очевидно, мне было жаль проиграть Карлосу Сайнсу в прошлом году, но это уже усвоенный урок, и теперь я открываю страницу для следующего сезона. Мой подход не изменится. Вы всегда стараетесь бороться за первые места, добиваясь максимума от себя и от машины.

Выиграть чемпионат мира? Это то, ради чего мы здесь. Мне очень нравится эта наша новая машина, она действительно прекрасна. У неё самая смелая концепция из всех представленных автомобилей. После работы, проделанной в Маранелло, иметь возможность полюбоваться окончательным дизайном — это захватывающе», — приводит слова Леклера PlanetF1.

Первые предсезонные тесты состоятся с 23 по 25 февраля в Барселоне (Испания). Вторая сессия запланирована на период с 10 по 12 марта и пройдёт в Бахрейне, где впоследствии состоится и первый этап нового сезона.