«Уильямс» опубликовал видео, в котором показал работу Латифи на новом болиде от 1-го лица

Команда Формулы-1 «Уильямс» разместила в своём «инстаграме» видео, в котором показала, как пилот Николас Латифи проходит первые круги в Сильверстоуне на новом болиде FW44.

Публикация доступна в инстаграм-аккаунте Латифи.

На официальном сайте команды можно посмотреть полную версию заезда.

В составе британской команды в сезоне-2022, помимо Латифи, будет выступать тайско-британский пилот Александер Албон.

Напомним, 15 февраля «Уильямс» на презентации не стал показывать новый болид, представив лишь обновлённую ливрею на шоу-кар от Формулы-1.



Расписание оставшихся презентаций перед сезоном-2022:



21 февраля — «Альпин»;

27 февраля — «Альфа Ромео», 10:00 мск.