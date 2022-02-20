«Уильямс» опубликовал видео, в котором показал работу Латифи на новом болиде от 1-го лица
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Команда Формулы-1 «Уильямс» разместила в своём «инстаграме» видео, в котором показала, как пилот Николас Латифи проходит первые круги в Сильверстоуне на новом болиде FW44.
Публикация доступна в инстаграм-аккаунте Латифи.
На официальном сайте команды можно посмотреть полную версию заезда.
В составе британской команды в сезоне-2022, помимо Латифи, будет выступать тайско-британский пилот Александер Албон.
Напомним, 15 февраля «Уильямс» на презентации не стал показывать новый болид, представив лишь обновлённую ливрею на шоу-кар от Формулы-1.
Расписание оставшихся презентаций перед сезоном-2022:
21 февраля — «Альпин»;
27 февраля — «Альфа Ромео», 10:00 мск.
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