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Гонщика серии ALMS оштрафовали за то, что он справил нужду во время остановки гонки

Гонщика серии ALMS оштрафовали за то, что он справил нужду во время остановки гонки
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Во время одной из гонок ALMS (Азиатская серия Ле-Ман), которая проходила в ОАЭ, немецкий гонщик Альфред Ренауэр воспользовался красным флагом, чтобы покинуть трассу и помочиться за постом маршалов. Гонщик был замечен женщиной-маршалом, которая предупредила коллегу-мужчину о том, что делает Ренауэр.

Выслушав маршала и гонщика, стюарды установили нарушение спортивного регламента ФИА (пункты 11.9.3.l и 12.2.1.k) и наложили штраф в размере € 20 тыс., который может быть уменьшен вдвое, если Ренауэр принесёт письменные извинения до начала второй гонки в адрес Emirates Motorsports Organisation.

«В некоторых культурах поступки или действия различаются по степени приемлемости. Коллегия стюардов признаёт, что в ОАЭ такой поступок является крайне неуважительным, а также уголовным преступлением», — говорится в заявлении организаторов гонки.

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