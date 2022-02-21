Бинотто: мы уже не обращаем внимания на давление. Сейчас лучшее время для нас

Руководитель «Феррари» Маттиа Бинотто высказался о подготовке команды к сезону-2022.
«Думаю, что справиться с давлением — значит оставаться сосредоточенным на том, что ты делаешь вопреки всему. Мне кажется, что мы настолько заняты тем, что делаем каждый день, разрабатывая машину, проектируя её, совершенствуя, что в конце концов уже не обращаем внимания на давление.
В новом сезоне нам будет важно вернуться на высокий уровень, вновь стать действительно конкурентоспособными. Мы уже давно говорили, что в 2022 году у нас будет наилучшая возможность вернуться в борьбу за самые высокие позиции, и я думаю, что мы вложили очень много сил в разработку нового болида. Горжусь тем, как сплочённо и усердно действовала наша команда при подготовке к сезону. Я не рассматриваю варианты того, что новый сезон может обернуться провалом, так что сейчас лучшее время для нашей команды», — приводит слова Бинотто GPFans.
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