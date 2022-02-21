«У Джорджа нет шансов». Боттас считает, что Расселл не сможет конкурировать с Хэмилтоном

Новобранец «Альфа Ромео» Валттери Боттас, который в прошлом сезоне выступал за «Мерседес», высказался по поводу нового пилота немецкой команды Джорджа Расселла. По мнению финского гонщика, британец не сможет конкурировать с партнёром по команде Льюисом Хэмилтоном.
«Джордж хорошо адаптируется, потому что он уже несколько лет работает с «Мерседесом». Но обойти Льюиса нелегко. Не думаю, что у него есть шансы. Я испытал это на себе. Дело в его постоянстве в выступлениях. Даже когда у него плохой день, он показывает хороший результат. Это его последовательность в течение сезона.
Ещё одна его сильная сторона — это способность адаптироваться к различным условиям, умение реагировать на изменения, будь то настройки или что-то ещё. У него потрясающее гоночное мастерство. И он прилагает усилия, которые не многие видят, поэтому его трудно превзойти. Я могу гордиться тем, что в свой день я смог победить его. Но я не был настолько последовательным, чтобы побеждать его в течение сезона», — приводит слова Боттаса
The Sun.
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