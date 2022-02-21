Леклер: думал, что различий между болидами команд будет меньше. Нас ждут сюрпризы в 2022-м

Пилот «Феррари» Шарль Леклер считает, что разнообразие дизайна новых машин 2022 года может привести к некоторым «сюрпризам» в предстоящем сезоне.
«Это определённо будет интересно. Глядя на машины, я думал, что различий будет меньше — но вместо этого увидел, что каждый придерживается своей собственной концепции. Это означает, что будет интересно. Нас ждут сюрпризы. Скоро мы всё узнаем.
Ожидания высоки, потому что мы — «Феррари», и наша цель — всегда побеждать. Я уверен в себе, потому что мы вместе с командой проделали огромную работу. Конечно, это нелегко, и реальные результаты мы увидим только в первой квалификации сезона. Но здорово видеть, как все мотивированы, и я не могу дождаться, когда сяду в эту замечательную машину», — приводит слова Леклера La Gazzetta dello Sport.
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