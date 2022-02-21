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Вольф заявил, что «Мерседес» не причастен к увольнению Маси

Вольф заявил, что «Мерседес» не причастен к увольнению Маси
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Руководитель «Мерседеса» Тото Вольф рассказал, что его команда никак не повлияла на увольнение гоночного директора ФИА Майкла Маси.

Напомним, обязанности гоночного директора Формулы-1 с 2022 года будут делить гоночный директор чемпионата мира по гонкам на выносливость WEC Эдуарду Фрейташ и бывший гоночный директор DTM Нильс Виттих.

«Связь между нашей жалобой и чьим-либо уходом из ФИА не соответствует действительности. Я не знаю, откуда взялись эти обвинения.

Тем не менее, изменения ФИА были необходимыми, поскольку результат омрачил в остальном отличный сезон. Я считаю, что теперь стало намного лучше, когда задействовано пять или шесть человек», — приводит слова Вольфа GrandPX.news.

Ранее Вольф ответил на вопрос, было ли решение 37-летнего гонщика команды Льюиса Хэмилтона не уходить из Формулы-1 связано с отстранением Маси с поста гоночного директора ФИА.

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