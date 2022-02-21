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Хэмилтон: не терпится увидеть отчёт о расследовании ГП Абу-Даби. Его должны обнародовать

Хэмилтон: не терпится увидеть отчёт о расследовании ГП Абу-Даби. Его должны обнародовать
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Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон надеется, что отчет ФИА о расследовании Гран-при Абу-Даби будет обнародован.

«Я не видел этого отчёта. Я не думал, что он уже вышел, но мне не терпится увидеть его результаты, и я надеюсь, что все смогут ознакомиться с ним и, возможно, лучше все понять. Я думаю, что в конечном итоге, как и во всём, нужно понять, где мы ошиблись, чтобы двигаться вперед в позитивном ключе», — приводит слова Хэмилтона RaceFans.

Напомним, по окончании скандальной гонки Грани-при Абу-Даби минувшего сезона в прессе не раз сообщалось, что Хэмилтон может покинуть «Королевские гонки» из-за недовольства действиями гоночного директора ФИА Майкла Маси, предпринятыми специалистом во время заезда.

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