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«Это жёстко». Хорнер отреагировал на увольнение Маси

«Это жёстко». Хорнер отреагировал на увольнение Маси
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Босс команды «Ред Булл» Кристиан Хорнер считает, что на Майкла Маси было оказано слишком сильное давление в связи с его отстранением от должности гоночного директора на сезон Формулы-1 2022 года.

«Это непросто, но это дело ФИА. Думаю, что это жёстко. В прошлом году он был в очень сложном положении. Я просто думаю, что на это решение повлияло давление со стороны, и это неправильно. Моё личное мнение.

У нас был напряжённый период. Вы должны посмотреть на сезон в течение 22 гонок. В начале года было много решений против нас, штрафов, которые не были назначены, и так далее. Конечно, нам немного повезло в конце, и иногда такое случается в спорте. Всё ещё не закончено, пока не прозвучит свисток или не упадёт флаг», — приводит слова Хорнера RacingNews365.

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