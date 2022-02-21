«Это жёстко». Хорнер отреагировал на увольнение Маси

Босс команды «Ред Булл» Кристиан Хорнер считает, что на Майкла Маси было оказано слишком сильное давление в связи с его отстранением от должности гоночного директора на сезон Формулы-1 2022 года.
«Это непросто, но это дело ФИА. Думаю, что это жёстко. В прошлом году он был в очень сложном положении. Я просто думаю, что на это решение повлияло давление со стороны, и это неправильно. Моё личное мнение.
У нас был напряжённый период. Вы должны посмотреть на сезон в течение 22 гонок. В начале года было много решений против нас, штрафов, которые не были назначены, и так далее. Конечно, нам немного повезло в конце, и иногда такое случается в спорте. Всё ещё не закончено, пока не прозвучит свисток или не упадёт флаг», — приводит слова Хорнера RacingNews365.
- 21 февраля 2022
-
16:06
-
15:09
-
13:35
-
12:00
-
11:48
-
10:47
-
09:40
-
00:47
- 20 февраля 2022
-
23:16
-
21:14
-
19:52
-
19:09
-
17:52
-
16:30
-
15:32
-
14:39
-
13:45
-
12:52
-
12:05
-
11:10
-
10:43
-
09:57
-
00:53
- 19 февраля 2022
-
23:57
-
22:47
-
21:55
-
20:59
-
19:44
-
18:44
-
18:03
-
17:00
-
16:27
-
15:11
-
14:07
-
13:21