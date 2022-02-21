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В «Альпин» сообщили, что сделали ставку на мощность мотора в ущерб надёжности

В «Альпин» сообщили, что сделали ставку на мощность мотора в ущерб надёжности
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Исполнительный директор «Альпин» Лоран Росси рассказал подробности подготовки силовой установки французской команды на сезон-2022.

«Обычно развивают либо надёжность, либо мощность. Очень трудно работать и над тем, и над другим. Когда мы создавали новый мотор, у нас возникли проблемы с надёжностью. Это был наш выбор. Я сказал команде, что нужно раздвигать границы и меня в данный момент не волнует надёжность. Я бы предпочёл получить двигатель с максимальной скоростью, нежели надёжный мотор без мощности.

Раньше упор делался на надёжность, сейчас же мы идём в противоположном направлении. Хорошая новость в том, что у нас за спиной тысячи километров тестовых испытаний мотора за последние недели», — приводит слова Лорана Росси Motorsport.

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