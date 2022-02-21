Новый болид «Макларена» впервые выехал на трассу. Видео

Пресс-служба команды Формулы-1 «Макларен» опубликовала в своём «твиттере» видеозапись с шейкдауна нового болида. Согласно правилам, во время съёмочного дня машина имеет право проехать не более ста километров.



Напомним, презентация машины «Макларен» состоялась 11 февраля. Новая машина получила индекс MCL36.

Посмотреть видео можно в «инстаграме» команды «Макларен».

Напомним, с сезона-2022 в Формуле-1 будет действовать новый технический регламент, из-за чего внешний вид, как и технические характеристики автомобилей, сильно изменится.



В прошлом году «Макларен» занял четвёртое место в Кубке конструкторов. Команду представляли британец Ландо Норрис и австралиец Даниэль Риккардо, состав пилотов в сезоне-2022 останется неизменным.



Расписание оставшихся презентаций перед сезоном-2022:



21 февраля — «Альпин»; 20:30 мск;

27 февраля — «Альфа Ромео», 10:00 мск.