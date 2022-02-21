Уиндзор: для меня Ландо Норрис и Даниэль Риккардо — лучший состав гонщиков в Формуле-1
Поделиться
Автоспортивный журналист Питер Уиндзор считает, что состав пилотов «Макларена» — Ландо Норрис и Даниэль Риккардо — является лучшим в пелотоне в 2022 году.
«Большинство людей считают, что лучший состав у «Феррари» — Шарль Леклер и Карлос Сайнс. Да, это прекрасные пилоты, отличающиеся друг от друга по стилю, но лучшее ли это сочетание гонщиков? Я не уверен, что Сайнс позволяет «Феррари» использовать все лучшие качества Леклера.
Для меня Ландо Норрис и Даниэль Риккардо — лучший состав гонщиков в Формуле-1. Опыт позволяет Риккардо быть собой, включать скорость, когда это нужно, а Ландо — просто шикарный пилот, который, как мне кажется, способен выиграть минимум два этапа в 2022 году», — рассказал Питер Уиндзор на своём YouTube-канале.
Комментарии
- 21 февраля 2022
-
21:04
-
20:52
-
19:52
-
19:02
-
17:49
-
16:06
-
15:09
-
13:35
-
12:00
-
11:48
-
10:47
-
09:40
-
00:47
- 20 февраля 2022
-
23:16
-
21:14
-
19:52
-
19:09
-
17:52
-
16:30
-
15:32
-
14:39
-
13:45
-
12:52
-
12:05
-
11:10
-
10:43
-
09:57
-
00:53
- 19 февраля 2022
-
23:57
-
22:47
-
21:55
-
20:59
-
19:44
-
18:44
-
18:03
Партнерский контент