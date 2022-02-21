Уиндзор: для меня Ландо Норрис и Даниэль Риккардо — лучший состав гонщиков в Формуле-1

Автоспортивный журналист Питер Уиндзор считает, что состав пилотов «Макларена» — Ландо Норрис и Даниэль Риккардо — является лучшим в пелотоне в 2022 году.



«Большинство людей считают, что лучший состав у «Феррари» — Шарль Леклер и Карлос Сайнс. Да, это прекрасные пилоты, отличающиеся друг от друга по стилю, но лучшее ли это сочетание гонщиков? Я не уверен, что Сайнс позволяет «Феррари» использовать все лучшие качества Леклера.



Для меня Ландо Норрис и Даниэль Риккардо — лучший состав гонщиков в Формуле-1. Опыт позволяет Риккардо быть собой, включать скорость, когда это нужно, а Ландо — просто шикарный пилот, который, как мне кажется, способен выиграть минимум два этапа в 2022 году», — рассказал Питер Уиндзор на своём YouTube-канале.