Команда Формулы-1 «Альпин» показала новый болид A522 на сезон-2022

Французская команда «Альпин» представила болид на сезон-2022. Новая машина получила индекс A522.

Фото: Alpine F1 Team

Фото: Alpine F1 Team

Фото: Alpine F1 Team

Фото: Alpine F1 Team

Напомним, с сезона-2022 в Формуле-1 будет действовать новый технический регламент, из-за чего внешний вид, как и технические характеристики автомобилей, сильно изменится.



В прошлом году «Альпин» занял пятое место в Кубке конструкторов. Команду представляли испанец Фернандо Алонсо и француз Эстебан Окон, состав пилотов в сезоне-2022 останется неизменным.



Таким образом, только одна команда ещё не показала болид на новый сезон — коллектив «Альфа Ромео». Их презентация намечена на 27 февраля, уже после окончания первых тестов в Бахрейне.

Первые предсезонные тесты состоятся с 23 по 25 февраля в Барселоне (Испания). Вторая сессия запланирована на период с 10 по 12 марта и пройдёт в Бахрейне, где впоследствии состоится и первый этап нового сезона.