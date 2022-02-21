«Альпин» будет использовать розовую ливрею только на первых двух гонках сезона

Пресс-служба команды Формулы-1 «Альпин» сообщила, что на первых двух этапах сезона-2022 команда будет использовать специальную, «реверсивную» ливрею. Таким образом, на Гран-при Бахрейна и Саудовской Аравии «Альпин» будет использовать розовый цвет в качестве основного, чтобы подчеркнуть партнёрство с новым спонсором — BWT. В дальнейшем в ходе сезона коллектив вернётся к традиционным синим цветам.

Фото: Alpine F1 Team

Напомним, с сезона-2022 в Формуле-1 будет действовать новый технический регламент, из-за чего внешний вид, как и технические характеристики автомобилей, сильно изменится.



В прошлом году «Альпин» занял пятое место в Кубке конструкторов. Команду представляли испанец Фернандо Алонсо и француз Эстебан Окон, состав пилотов в сезоне-2022 останется неизменным.



Таким образом, только одна команда ещё не показала болид на новый сезон — коллектив «Альфа Ромео». Их презентация намечена на 27 февраля, уже после окончания первых тестов в Бахрейне.



Первые предсезонные тесты состоятся с 23 по 25 февраля в Барселоне (Испания). Вторая сессия запланирована на период с 10 по 12 марта и пройдёт в Бахрейне, где впоследствии состоится и первый этап нового сезона.