Лоран Росси рассказал о целях «Альпин» на сезон-2022

Исполнительный директор «Альпин» Лоран Росси поделился ожиданиями от предстоящего сезона Формулы-1.
«Во-первых, позвольте мне поблагодарить всех, кто сегодня следит за нашей презентацией, я также хотел бы поблагодарить наших партнёров — и привычных, и новых.
Прошлый год был для «Альпин» первым годом в Формуле-1, и целью было создать базис для сезона-2022. Так и вышло: весь год мы изучали свою работу, сильные и слабые места, менялись — ведь мы хотим побороться за победы. Нашей целью в конце концов было пятое место Кубка конструкторов — и мы её добились. В 2022-м мы должны продолжать учиться и прогрессировать. Если говорить о конкретных цифрах — пятое место — это цель-минимум. Но нужно быть реалистами: новые правила полностью меняют ландшафт спорта, и мы узнаем, где находимся относительно соперников, лишь когда выйдем на трассу», — сказал Лоран Росси на презентации новой машины французской команды.
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