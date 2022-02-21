Зафнауэр: я — тот клей, что сможет сплотить «Альпин»

Руководитель команды Формулы-1 «Альпин» Отмар Зафнауэр рассказал о своей роли в команде.



«Это честь — стоять на этой сцене вместе с командой «Альпин». Точнее — BWT «Альпин»! Если честно, необычные ощущения, ведь совсем недавно мы боролись — и в Венгрии «Альпин» победила команду, на которую я тогда работал.



Я привнесу в команду свой стиль управления, ведь, как сказал де Мео, команде необходим клей, который соберёт её вместе, и я — тот клей, который сможет сплотить «Альпин», — сказал Зафнауэр на презентации нового болида «Альпин».



В прошлом году «Альпин» занял пятое место в Кубке конструкторов. Команду представляли испанец Фернандо Алонсо и француз Эстебан Окон, состав пилотов в сезоне-2022 останется неизменным.



Таким образом, только одна команда ещё не показала болид на новый сезон — коллектив «Альфа Ромео». Их презентация намечена на 27 февраля, уже после окончания первых тестов в Бахрейне.



Первые предсезонные тесты состоятся с 23 по 25 февраля в Барселоне (Испания). Вторая сессия запланирована на период с 10 по 12 марта и пройдёт в Бахрейне, где впоследствии состоится и первый этап нового сезона.