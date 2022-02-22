Алонсо: у нас есть несколько интересных технических решений

Пилот «Альпин» Фернандо Алонсо высказался о новом болиде французской команды.
«Мне очень нравится наша новая ливрея. Мне нравятся цвета и их сочетание. Конечно, техническую сторону машины мы должны держать в секрете. Сначала нужно выйти на трассу и посмотреть, как она себя поведёт. Мы преодолели очень напряжённый зимний перерыв, нам нужно было развивать машину в ускоренном темпе, при этом изучая новые правила. Но у нас есть несколько интересных решений, так что посмотрим, сможем ли мы добиться максимальной производительности на старте сезона», — приводит слова Фернандо Алонсо RaceFans.
Напомним, новая машина «Альпин» была представлена 21 февраля.
В прошлом году «Альпин» занял пятое место в Кубке конструкторов. Команду представляли испанец Фернандо Алонсо и француз Эстебан Окон, состав пилотов в сезоне-2022 останется неизменным.
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