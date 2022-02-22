Матч-центр Новости Видео Герои сборной на ОИ-22 Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Футбольный менеджер
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Заезд Ландо Норриса на новом болиде «Макларена» от первого лица. Видео

Заезд Ландо Норриса на новом болиде «Макларена» от первого лица. Видео
Комментарии

Команда Формулы-1 «Макларен» опубликовала на своём YouTube-канале видео, в котором показала работу своего пилота Ландо Норриса на новом болиде MCL36 от первого лица.

Публикация доступна на YouTube-канале «Макларена».

Презентация машины «Макларен» состоялась 11 февраля.

Напомним, с сезона-2022 в Формуле-1 будет действовать новый технический регламент, из-за чего внешний вид, как и технические характеристики автомобилей, сильно изменится.

В прошлом году «Макларен» занял четвёртое место в Кубке конструкторов. Помимо Ландо Норриса, команду представлял австралиец Даниэль Риккардо, состав пилотов в сезоне-2022 останется неизменным.

Расписание оставшихся презентаций перед сезоном-2022:

27 февраля — «Альфа Ромео», 10:00 мск.

Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022