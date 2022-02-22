Заезд Ландо Норриса на новом болиде «Макларена» от первого лица. Видео

Команда Формулы-1 «Макларен» опубликовала на своём YouTube-канале видео, в котором показала работу своего пилота Ландо Норриса на новом болиде MCL36 от первого лица.

Публикация доступна на YouTube-канале «Макларена».

Презентация машины «Макларен» состоялась 11 февраля.

Напомним, с сезона-2022 в Формуле-1 будет действовать новый технический регламент, из-за чего внешний вид, как и технические характеристики автомобилей, сильно изменится.



В прошлом году «Макларен» занял четвёртое место в Кубке конструкторов. Помимо Ландо Норриса, команду представлял австралиец Даниэль Риккардо, состав пилотов в сезоне-2022 останется неизменным.

Расписание оставшихся презентаций перед сезоном-2022:



27 февраля — «Альфа Ромео», 10:00 мск.