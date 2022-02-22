Заезд Ландо Норриса на новом болиде «Макларена» от первого лица. Видео
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Команда Формулы-1 «Макларен» опубликовала на своём YouTube-канале видео, в котором показала работу своего пилота Ландо Норриса на новом болиде MCL36 от первого лица.
Публикация доступна на YouTube-канале «Макларена».
Презентация машины «Макларен» состоялась 11 февраля.
Напомним, с сезона-2022 в Формуле-1 будет действовать новый технический регламент, из-за чего внешний вид, как и технические характеристики автомобилей, сильно изменится.
В прошлом году «Макларен» занял четвёртое место в Кубке конструкторов. Помимо Ландо Норриса, команду представлял австралиец Даниэль Риккардо, состав пилотов в сезоне-2022 останется неизменным.
Расписание оставшихся презентаций перед сезоном-2022:
27 февраля — «Альфа Ромео», 10:00 мск.
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