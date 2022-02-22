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Боттас: сейчас у меня мотивации даже больше, чем раньше

Боттас: сейчас у меня мотивации даже больше, чем раньше
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Новобранец «Альфа Ромео» Валттери Боттас рассказал, что после перехода в новую команду у него появилось ещё больше мотивации.

«Я чувствую, что моя мотивация даже больше, чем раньше, потому что для меня в этой команде всё новое, это захватывающе. Есть много людей, с которыми нужно встретиться, чтобы узнать, как работают команда и завод, провести много времени в симуляторе, чтобы попытаться разработать болид… Я также посетил музей «Альфа Ромео» в Милане, и это действительно впечатляет. Так что на данный момент всё идёт очень хорошо.

Во время обкатки нового болида шёл дождь, а температура была всего +4 градуса, но это всё равно было здорово. И по ощущениям он не так уж сильно отличался от машин предыдущего поколения. Мы неплохо поработали. Всегда важно проверить и скорректировать какие-то вещи перед тестами», — приводит слова Боттаса AS.

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