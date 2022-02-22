Алонсо — о Гран-при Абу-Даби: это была абсолютно нормальная гонка. Нельзя угодить всем

Пилот «Альпин» Фернандо Алонсо высказал мнение по поводу финальной гонки сезона-2021, которая проходила в Абу-Даби.

«У каждого своё мнение, но для меня это была абсолютно нормальная гонка. Да, было одно неоднозначное решение, но никто не может контролировать появление машины безопасности. Никогда нельзя угодить всем.

Это было большое событие, потому что это была последняя гонка сезона. Но за 20 лет что-то подобное происходило 200 раз. 200 раз со мной, 200 раз с Михаэлем, 200 раз с Монтойей, 200 раз со всеми. Если это происходит в третьей или пятой гонке сезона, то никто на это даже не обращает внимания», — приводит слова Алонсо GPFans.

Напомним, незадолго до финиша гонки в Абу-Даби в аварию попал пилот «Уильямса» Николас Латифи. Эта ошибка косвенно повлияла на исход заезда и всего чемпионата мира. Из-за аварии Николаса был выпущен сейфти-кар, позволивший Максу Ферстаппену из «Ред Булл» догнать Льюиса Хэмилтона («Мерседес») и затем пойти в атаку.