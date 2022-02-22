Давид Шумахер подписал контракт с «Мерседесом» и будет выступать в DTM

Немецкий гонщик Давид Шумахер, сын Ральфа Шумахера и племянник Михаэля, подписал контракт с «Мерседесом» и станет напарником чемпиона DTM Максимилиана Гётца и Лукаса Ауэра.
«Я знаю, что мне предстоит многому научиться, чтобы удержать свои позиции в этой невероятно высококлассной гоночной серии. Моя цель на первый год — привыкнуть к болиду и вникнуть во многие детали, которые важны в DTM. С Лукасом и Максимилианом у меня есть два опытных партнёра по команде, на которых я могу ориентироваться», — приводит слова Давида официальный сайт DTM.
Давид Шумахер родился в Зальцбурге, но выступает под немецким флагом. Свою карьеру гонщика Давид Шумахер начал в картинге в 2005 году. Затем последовали различные уровни гонок на одноместных автомобилях, и совсем недавно он провёл два сезона в Формуле-3. В прошлом сезоне 20-летний гонщик выступал за итальянскую команду Trident и завоевал два подиума.
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