Тото Вольф: десяти команд достаточно для Формулы-1
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Руководитель «Мерседеса» Тото Вольф считает, что Формуле-1 не требуется пополнение в виде других команд, так как это отрицательно скажется на доходах остальных участников чемпионата.
«Десяти команд достаточно для Формулы-1. Большее количество команд только будет разбавлять прибыль. Какая команда заслуживает участия в высшей категории автоспорта? Я думаю, если бы пришёл производитель, вы бы, конечно, обсуждали это. Но пока ни один заслуживающий доверия кандидат не постучался в дверь», — приводит слова Вольфа GrandPX.
Ранее Тото Вольф ответил на вопрос, было ли решение 37-летнего гонщика команды Льюиса Хэмилтона не уходить из Формулы-1 связано с отстранением Маси с поста гоночного директора ФИА.
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