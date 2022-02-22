Кубица выступит за «Альфа Ромео» на тестах. Чжоу в сумме получит в Барселоне один день

«Альфа Ромео» предоставила резервному пилоту Роберту Кубице возможность сесть за руль нового болида C42 на первом утреннем этапе первых предсезонных тестов в Барселоне 23 февраля, в среду.

Что касается новичка команда Гуанью Чжоу, то ему отведено две сессии: в четверг днём и в пятницу утром. Об этом сообщает пресс-служба команды.

В прошлом сезоне Роберт принял участие в двух гонках — Гран-при Нидерландов и Италии, заменяя Кими Райкконена из-за заражения финна коронавирусом.

Кроме того, в 2021 году Кубица выступал в чемпионате ELMS, где стал чемпионом с командой WRT. В 2022 году он продолжит выступления в гонках на выносливость.

Напомним, презентация нового болида «Альфа Ромео» состоится 27 февраля. Известно и её начало — автомобиль команда представит общественности в 10:00 мск.