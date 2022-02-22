Фернандо Алонсо ответил на вопрос о новом контракте с «Альпин»

Пилот «Альпин» Фернандо Алонсо рассказал, когда примет решение о новом контракте с командой, а также высказался по поводу изменений в регламенте Формулы-1.

«Новый контракт? Я действительно чувствую в себе силы продолжать. Но я приму решение только в середине года

Надеюсь, новый регламент позволит нам бороться за подиумы, потому что если вы будете бороться за подиумы каждый уик-энд, то в конце концов придёт победа. А если вы будете бороться за подиумы и победы, то, возможно, в следующем году вы станете претендентом на звание чемпиона мира. Это должно происходить шаг за шагом, и мы хотим сделать первый шаг сейчас.

Я вернулся в Формулу-1 из-за этого регламента. Я ждал этих машин полтора года. Я видел, как команда строила эту машину с нуля, и мы действительно мотивированы.

Я настроен более оптимистично, чем в прошлом году, потому что новые правила дают надежду на то, что всё может измениться», — приводит слова Алонсо GPFans.