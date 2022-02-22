Никита Мазепин показал шлем, в котором выступит на тестах в Барселоне. Фото
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Пилот «Хааса» Никита Мазепин продемонстрировал шлем, в котором выступит на предсезонных тестах в Барселоне, разместив соответствующее фото в своём «твиттере».
Фотографию можно посмотреть на официальной странице Никиты Мазепина в «Твиттере».
Тестовые заезды в столице Каталонии состоятся с 23 по 25 февраля. Сообщалось, что они не будут сопровождаться прямыми трансляциями и лайв-таймингом от организаторов.
Вторая сессия, напомним, запланирована на период с 10 по 12 марта. Она пройдёт в Бахрейне, где впоследствии состоится первый этап нового сезона «Королевских гонок». Болельщики уже смогут посетить эти тесты. Кроме того, занятия будут транслироваться в прямом эфире.
Ранее Мазепин признался, что ему понравился формат со спринтерскими гонками.
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