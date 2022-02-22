Вольф: у пилотов «Мерседеса» всегда были равные возможности

Руководитель команды Формулы-1 «Мерседес» Тото Вольф заявил, что немецкий гоночный коллектив всегда давал гонщикам «равные возможности» для выступления.



«У нас никогда не было какого бы то ни было разделения. У пилотов «Мерседеса» всегда были равные возможности и одна и та же машина. В этом году с нами будет Джордж — подающая надежды звезда, а также лучший гонщик Формулы-1 за всю историю. Это интересная ситуация, но, очевидно, это то, чему мы постараемся придать такое направление, которое в итоге окажет положительное влияние на развитие автомобиля и сделает нас конкурентоспособными», — приводит слова Вольфа PlanetF1.



Ранее Вольф выразил мнение, что Формуле-1 не требуется пополнение в виде других команд, так как это отрицательно скажется на доходах остальных участников чемпионата.

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