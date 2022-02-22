Тарквини: если бы у руля Ф-1 оставался Экклстоун, Ферстаппен стал чемпионом гораздо раньше

Чемпион WTCC и WTCR, экс-пилот Формулы-1 Габриэле Тарквини поделился своим мнением о борьбе Льюиса Хэмилтона и Макса Ферстаппена за чемпионство в сезоне-2021.



«Сражение Макса Ферстаппена и Льюиса Хэмилтона на Гран-при Бразилии в 2021-м было фантастическим, но судьи чуть не испортили всё своими разбирательствами, а ведь в прошлом подобные битвы были нормой и никому в голову не приходило рассматривать это как нарушение.



Без сомнения, Льюис заслуживал восьмого титула, но доминирование «Мерседеса» в Формуле-1 очень уж затянулось, так что с этой точки зрения победа Макса интереснее для спорта. Да, судьба титула в 2021 году решилась на последнем круге финального Гран-при, но я уверен, что если бы у руля Формулы-1 оставался Берни Экклстоун, то чемпионом стал бы Макс Ферстаппен, и гораздо раньше. Потому что восемь подряд побед в Кубке конструкторов «Мерседеса» и шесть титулов Льюиса Хэмилтона — ну, это перебор», — заявил Тарквини в интервью корреспонденту «Чемпионата» Максиму Вершинину.