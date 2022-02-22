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Фернандо Алонсо показал дизайн шлема на новый сезон Формулы-1. Фото

Фернандо Алонсо показал дизайн шлема на новый сезон Формулы-1. Фото
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Пилот команды Формулы-1 «Альпин» Фернандо Алонсо разместил новый пост в «сториз» своего «инстаграма», показав шлем, в котором будет выступать в новом сезоне «Королевских гонок».

В общем зачёте пилотов Формулы-1 прошедшего сезона Алонсо занял 10-е место. В активе испанца было 81 очко. Победу в чемпионате мира праздновал голландский гонщик команды «Ред Булл» Макс Ферстаппен, опередивший в финальной и решающей гонке своего главного конкурента, пилота «Мерседеса» Льюиса Хэмилтона.

По итогам Кубка конструкторов минувшего сезона «Альпин» заняла пятое место.

Ранее 40-летний Алонсо рассказал, когда примет решение о новом контракте с командой, а также высказался по поводу изменений в регламенте Формулы-1.

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