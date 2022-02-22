Новый болид «Альфа Таури» впервые вышел на трассу. Фото и видео

Пресс-служба команды Формулы-1 «Альфа Таури» представила фото и видео с моментом выхода на трассу нового болида. Это случилось впервые с момента его презентации, которая состоялась ещё 14 февраля.

Фотографию можно посмотреть на официальной странице «Альфа Таури» в «Инстаграме».

Видеозапись можно посмотреть на официальном канале «Альфа Таури» в YouTube.

В прошлом сезоне итальянская команда заняла шестое место в Кубке конструкторов. Её действующими пилотами являются француз Пьер Гасли и японец Юки Цунода.

«Новая машина действительно отличается, и я должен сказать, что первое ощущение от пилотажа было довольно хорошим. Я действительно надеюсь, что это новое поколение автомобилей сделает гонки увлекательнее. Но всё-таки это совершенно новый автомобиль, так что ещё многое предстоит открыть», — цитирует Гасли пресс-служба команды.