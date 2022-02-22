Бинотто: «Феррари» будет изучать концепции других автомобилей, у нас есть запас гибкости

Руководитель «Феррари» Маттиа Бинотто заявил, что команда сделала несколько нестандартных решений при разработке нового болида, но при необходимости может перенять идеи соперников.



«Каждая команда обладает гибкостью в плане дизайна. И что мы, безусловно, сделаем в начале сезона, так это посмотрим на другие автомобили, изучим их концепции и протестируем это в аэродинамической трубе. Если посмотреть на форму нашего болида, то она довольно широкая. Мы не стали заполнять пространство внутри вплотную, поэтому у нас есть запас гибкости. Если обратить внимание на правила, то сразу станет ясно, что они ограничивают форму переднего и заднего крыльев, однако в плане корпуса свобода имеется.



При этом я не думаю, что мы сможем раскрыть наилучший потенциал автомобиля в ходе первых тестов. В это время мы лишь лучше поймём его потенциал», — приводит слова Бинотто The Race.