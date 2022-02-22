Появилось фото нового шлема Шарля Леклера
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Пресс-служба «Феррари» показала шлем, в котором в новом сезоне Формулы-1 будет выступать пилот Шарль Леклер. Соответствующий пост был размещён на официальной странице гоночного коллектива в «Твиттере».
Фотографию можно посмотреть на официальной странице «Феррари» в «Твиттере».
В общем зачёте пилотов «Королевских гонок» минувшего сезона Леклер занял седьмое место. В активе монегаска было 159 очков. Победу в чемпионате мира праздновал голландский гонщик австрийской команды «Ред Булл» Макс Ферстаппен, опередивший в финальной и решающей гонке своего главного конкурента, пилота «Мерседеса» Льюиса Хэмилтона.
Ранее Леклер высказал мнение, что разнообразие дизайна новых машин 2022 года может привести к некоторым «сюрпризам» в предстоящем сезоне.
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