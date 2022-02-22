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Слэйтер: Ф-1 следит за ситуацией вокруг России и Украины. Гонка в Сочи должна состояться

Слэйтер: Ф-1 следит за ситуацией вокруг России и Украины. Гонка в Сочи должна состояться
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Журналист Sky Sports Крейг Слэйтер высказался о Гран-при России в контексте обострения ситуации между Россией и Украиной в последнее время.

«Гран-при России запланирован на сентябрь, и я держу связь с Формулой-1. Они следят за ситуацией вокруг России и Украины. На данный момент гонка, по всей видимости, состоится – учитывая, что она состоится лишь в сентябре. Так я вижу эту ситуацию», – заявил Крэйг (видеозапись доступна на странице Sky Sports в «Твиттере»).

Гран-при России должен пройти 25 сентября. Начало гонки запланировано на 14:00 по московскому времени.

Напомним, как и в прошлом сезоне, первая и вторая свободные практики по-прежнему останутся в расписании гоночного уик-энда, но вместо 90 минут эти тренировки теперь по времени будут длиться только 60 минут.

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