Фернандо Алонсо: El Plan должен жить не только в 2022 году, но и дальше

Испанский пилот «Альпин» Фернандо Алонсо во время интервью пресс-службе Формулы-1 рассказал о смысле мема El Plan.
«Это маленькая тайна. Думаю, он появился где-то в середине 2021 года, ещё летом. А затем завирусился, все начали только и делать, что говорить о нём в социальных сетях. Речь о вере в то, что новый сезон может принести «Альпин».
Также это своего рода игра букв: «Альпин», план. Но сейчас, честно говоря, всё вышло из-под контроля. Сейчас этот план повсюду, куда бы я ни пошёл. Любая картинка или пост, который я размещаю, сопровождается настоящей шумихой.
Но главное — давать результат, чтобы все были счастливы, а также продолжать работать в том же темпе. Ведь план должен жить не только в 2022 году, но и дальше», — сказал Алонсо.
El Plan — это план, согласно которому Фернандо Алонсо должен завоевать свой третий чемпионский титул в сезоне-2022 благодаря изменению технического регламента и прорыву «Альпин» на лидирующие позиции. Мем появился с подачи самого Алонсо, призвавшего болельщиков верить в план (El Plan).
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