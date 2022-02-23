«Хаас» представил ролик по итогам обкатки Никитой Мазепиным нового болида. Видео

Пресс-служба команды Формулы-1 «Хаас» разместила новую видеозапись, демонстрирующую обкатку российским пилотом Никитой Мазепиным нового автомобиля. Видео представлено на официальной странице американского гоночного коллектива в «Инстаграме».



«Снова в игре», — говорится в описании к видео.

Видеозапись можно посмотреть на официальной странице команды «Хаас» в «Инстаграме».

Напомним, по итогам прошлого сезона «Королевских гонок» «Хаас» занял последнее место в Кубке конструкторов, став единственной командой, не набравшей по итогам чемпионата ни одного очка. За команду также выступали Никита Мазепин и немец Мик Шумахер.



Ранее Мазепин показал шлем, в котором выступит на предсезонных тестах в Барселоне.