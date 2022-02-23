Кравиц — об обновлённых двигателях команд Ф-1: многие могут испытать некоторые проблемы

Обозреватель Sky Sports Тед Кравиц поделился мыслями об обновлении силовых установок командами Формулы-1 на нынешний сезон чемпионата.

«Я думаю, что довольно многие из тех, кто изменил архитектуру своих силовых агрегатов, могут испытать некоторые проблемы. Могут возникнуть определённые разногласия в связи с тем, что кто-то мог интерпретировать правила Международной автомобильной федерации тем или иным образом. Хотя всё-таки признаюсь, что именно с двигателями всё должно быть в порядке — так мне кажется», — приводит слова издание PlanetF1.



Ранее другой журналист Sky Sports Крейг Слэйтер высказался о Гран-при России в контексте обострения ситуации между Российской Федерацией и Украиной в последнее время.