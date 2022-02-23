Названа новая сумма, которую «Ред Булл» получит по спонсорскому контракту с Oracle
Поделиться
Издание BBC со ссылкой на свой источник сообщило новые подробности относительно финансовых условий контракта команды «Ред Булл» со своим титульным спонсором — корпорацией Oracle.
Как стало известно, сумма сделки существенно меньше той, о который говорилось изначально. Если раньше речь шла о $ 500 млн, то сейчас, по сведениям источника, можно говорить о $ 300 млн, то есть примерно на 40% меньше представленных в первое время цифрах.
Напомним, в сезоне-2021 Формулы-1 «Ред Булл» стал вторым в Кубке конструкторов, а голландец Макс Ферстаппен одержал победу в личном зачёте. В новом сезоне «Королевских гонок» в австрийском коллективе будут выступать Ферстаппен и мексиканец Серхио Перес. В прошлом сезоне состав гонщиков был тем же.
Комментарии
- 23 февраля 2022
-
14:17
-
14:12
-
13:32
-
13:07
-
12:16
-
11:27
-
11:16
-
09:52
-
09:00
-
01:00
-
00:24
- 22 февраля 2022
-
22:57
-
21:39
-
21:00
-
20:13
-
19:33
-
19:06
-
18:16
-
18:13
-
17:40
-
15:55
-
15:01
-
14:01
-
12:54
-
12:01
-
10:56
-
09:52
-
00:58
- 21 февраля 2022
-
22:17
-
21:27
-
21:04
-
20:52
-
19:52
-
19:02
-
17:49
Партнерский контент