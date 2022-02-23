Названа новая сумма, которую «Ред Булл» получит по спонсорскому контракту с Oracle

Издание BBC со ссылкой на свой источник сообщило новые подробности относительно финансовых условий контракта команды «Ред Булл» со своим титульным спонсором — корпорацией Oracle.



Как стало известно, сумма сделки существенно меньше той, о который говорилось изначально. Если раньше речь шла о $ 500 млн, то сейчас, по сведениям источника, можно говорить о $ 300 млн, то есть примерно на 40% меньше представленных в первое время цифрах.



Напомним, в сезоне-2021 Формулы-1 «Ред Булл» стал вторым в Кубке конструкторов, а голландец Макс Ферстаппен одержал победу в личном зачёте. В новом сезоне «Королевских гонок» в австрийском коллективе будут выступать Ферстаппен и мексиканец Серхио Перес. В прошлом сезоне состав гонщиков был тем же.